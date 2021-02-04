В четверг, 4 февраля, «Атланта» примет «Даллас» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Стэйт Фарм», начнется в 03:30 по московскому времени. «Атланта» — «Даллас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атланта»

«Атланта» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету десять побед и десять поражений.

В текущем регулярном чемпионате «Хоукс» выступают с переменным успехом, хотя в последнее время их игра улучшилась.

Так, с 18 января подопечные Ллойда Пирса потерпели всего три поражения, оказавшись слабее «Милуоки» (115:129), «Бруклина» (128:132) и «Лейкерс» (99:107).

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Во встрече с «Лейкерс» самым результативным у «ястребов» стал Трей Янг, набравший 25 очков и сделавший 16 результативных передач.

После травм у «Атланты» восстанавливаются Богдан Богданович, Деандре Хантер, Крис Данн и Оньека Оконгву.

«Даллас»

«Даллас» расположился на 13-й строчке в турнирной таблице Западной конференции с восемью победами и 13 поражениями.

«Маверикс» неплохо смотрелись в начале сезона, но после 16 января они провели 11 встреч, из которых выиграли лишь две.

Действующая серия поражений команды Рика Карлайла насчитывает шесть матчей. Накануне техасцы минимально уступили «Финиксу» (108:109), несмотря на 25 очков Луки Дончича и 24 балла Джоша Ричардсона.

При этом у «Далласа» абсолютно пустой лазарет, в котором пока нет травмированных.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры не видят явного фаворита: победа «Атланты» — 2.14, победа «Далласа» — 1.93.

Столь резкое падение «Маверикс» на данном этапе сезона вряд ли предугадывалось, тем более что все ключевые игроки, включая Дончича и Кристапса Порзингиса, находятся в строю.

Подопечные Рика Карлайла имели все шансы прервать серию неудач в игре с «Финиксом», но трехочковый Девина Букера на последних секундах разрушил их планы.

Итак, способен ли «Даллас» выиграть у «Атланты»? Наверное, да. Однако сделать это будет проблематично. Дело в том, что «Хоукс» демонстрируют в целом качественную игру, а поскольку встреча пройдет на их площадке, мы поставим на хозяев. Наш прогноз и ставка — «победа "Атланты" с форой +2,5» за 1.80.

Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Атланты больше 110,5" за 1.72. Ставка должна сыграть, ведь у "Далласа" хватает проблем в обороне.