В среду, 3 февраля, «Вашингтон» у себя дома сыграет с «Портлендом» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Кэпитал Уан», начнется в 04:00 по московскому времени. «Вашингтон» — «Портленд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вашингтон»

«Вашингтон» занимает 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции с четырьмя победами в 16 матчах.

Команда Скотта Брукса откровенно провалила стартовый отрезок сезона во многом из-за коронавируса, который в середине января не позволил «Уизардс» провести сразу шесть матчей.

Накануне столичный коллектив приятно удивил, обыграв «Бруклин» (149:146). Всего за несколько секунд до финальной сирены «Вашингтон» уступал «-5», но ошибки соперника позволили ему реализовать два трехочковых и вырвать победу.

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Томас Брайант и Рауль Нето точно не помогут «Уизардс» в ближайшем матче.

«Портленд»

«Портленд» идет седьмым в турнирной таблице Западной конференции с десятью победами и восемью поражениями.

Подопечные Терри Стоттса здорово начали сезон, но затем были вынуждены сбавить обороты после череды травм. Так, в лазарете команды находятся Си Джей Макколлум, Юсуф Нуркич и Зак Колинс.

В своем последнем матче «Трэйл Блэйзерс» прервали серию из двух поражений, одолев «Чикаго» (123:122).

Очевидно, что самым результативным у «Портленда» с 44 очками стал Дамиан Лиллард, еще 22 балла команде принес Энес Кантер.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Вашингтона» — 1.88, победа «Портленда» — 2.21.

Трудно не согласиться с таким раскладом, ведь Расселл Уэстбрук и Брэдли Бил с каждой игрой обретают уверенность. Если они продолжат в таком же духе, то «Уизардс» вряд ли останутся на дне Восточной конференции.

Да, Лиллард способен дать им серьезный отпор, вот только без Макколлума и Нуркича «Трэйл Блэйзерс» уже не выглядят так солидно, как раньше. Исходя из вышесказанного, наш прогноз и ставка — «победа хозяев».

Альтернативный вариант — «победа "Вашингтона" в первой половине». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.86.