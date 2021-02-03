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    Станут ли Уэстбрук и Бил героями матча с «Портлендом»?

    «Вашингтон» — «Портленд». Прогноз (к. 1.88) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 3 февраля 2021 года

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    «Вашингтон» — «Портленд»: прогноз и ставка
    Расселл Уэстбрук
    В среду, 3 февраля, «Вашингтон» у себя дома сыграет с «Портлендом» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Кэпитал Уан», начнется в 04:00 по московскому времени. «Вашингтон» — «Портленд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Вашингтон»

    «Вашингтон» занимает 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции с четырьмя победами в 16 матчах.

    Команда Скотта Брукса откровенно провалила стартовый отрезок сезона во многом из-за коронавируса, который в середине января не позволил «Уизардс» провести сразу шесть матчей.

    Накануне столичный коллектив приятно удивил, обыграв «Бруклин» (149:146). Всего за несколько секунд до финальной сирены «Вашингтон» уступал «-5», но ошибки соперника позволили ему реализовать два трехочковых и вырвать победу.

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    Томас Брайант и Рауль Нето точно не помогут «Уизардс» в ближайшем матче.

    «Портленд»

    «Портленд» идет седьмым в турнирной таблице Западной конференции с десятью победами и восемью поражениями.

    Подопечные Терри Стоттса здорово начали сезон, но затем были вынуждены сбавить обороты после череды травм. Так, в лазарете команды находятся Си Джей Макколлум, Юсуф Нуркич и Зак Колинс.

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    • В своем последнем матче «Трэйл Блэйзерс» прервали серию из двух поражений, одолев «Чикаго» (123:122).

    Очевидно, что самым результативным у «Портленда» с 44 очками стал Дамиан Лиллард, еще 22 балла команде принес Энес Кантер.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Вашингтона» — 1.88, победа «Портленда» — 2.21.

    Трудно не согласиться с таким раскладом, ведь Расселл Уэстбрук и Брэдли Бил с каждой игрой обретают уверенность. Если они продолжат в таком же духе, то «Уизардс» вряд ли останутся на дне Восточной конференции.

    Да, Лиллард способен дать им серьезный отпор, вот только без Макколлума и Нуркича «Трэйл Блэйзерс» уже не выглядят так солидно, как раньше. Исходя из вышесказанного, наш прогноз и ставка — «победа хозяев».

    Альтернативный вариант — «победа "Вашингтона" в первой половине». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.86.

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