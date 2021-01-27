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    Хватит ли у «Юты» сил на девятую победу подряд?

    «Юта» — «Нью-Йорк». Прогноз (к. 1.79) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 27 января 2021 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Юта Джаз Прогнозы на Нью-Йорк Никс
    «Юта» — «Нью-Йорк»: прогноз и ставка
    Игроки «Юты»
    В среду, 27 января, «Юта» примет «Нью-Йорк» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет в Солт-Лейк-Сити на арене «Вивинт Смарт Хоум», начнется в 05:00 по московскому времени. «Юта» — «Нью-Йорк»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 27 Января 2021 года
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    •  Юта 05:00 Нью-Йорк Нью-Йорк
  • НБА
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    Коэффициенты на матч
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    «Юта»

    «Юта» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 12 побед и четыре поражения.

    Действующая победная серия «Джаз» насчитывает уже восемь матчей и является самой продолжительной в лиге.

    Накануне подопечные Куина Снайдера уверенно разобрались с «Голден Стэйт» (127:108) благодаря хорошей коллективной игре, в которой сразу шесть игроков набрали больше 10 очков. Самым результативным стал Донован Митчелл с 23 баллами.

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    После травм у «Юты» восстанавливаются Трент Форрест и Элайджа Хьюз.

    «Нью-Йорк»

    «Нью-Йорк» расположился на восьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции с восемью победами и десятью поражениями.

    В середине января игроки «Никс» одержали три победы подряд, а вот в двух последних встречах уступили «Сакраменто» (94:103) и «Портленду» (113:116).

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    • В игре с «Трейл Блейзерс» хорошо себя проявил защитник Иммануэль Куикли, набравший 31 очко со скамейки запасных.

    Среди травмированных у «Нью-Йорка» значится только Реджи Баллок.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Юты» — 1.18, победа «Нью-Йорка» — 6.40.

    Трудно не согласиться с экспертами, учитывая форму, которую набрали игроки «Джаз», ведя борьбу с «Лейкерс» и «Клипперс» за лидерство в Западной конференции.

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    Команда Куина Снайдера в последнее время уверенно обыгрывает соперников, не доводя встречи до нервных концовок.

    А вот у «Нью-Йорка» дела идут не так хорошо. Даже в матче с «Портлендом», который «Никс» проиграли «-3», борьба возникла по вине «Трейл Блейзерс», расслабившихся после победы в первой половине «+20».

    Таким образом, мы полагаем, что «Джаз» на домашней арене по силам выиграть с разницей хотя бы в 10 очков. Наш прогноз и ставка — «победа "Юты" с форой -9,5» за 1.79.

    Мы знаем Тома Тибодо как специалиста по обороне, но в этот раз его команде вряд ли удастся сдержать столь разносторонний состав соперника. Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Юты" больше 110,5» за 1.91.

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