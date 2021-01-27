В среду, 27 января, «Юта» примет «Нью-Йорк» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет в Солт-Лейк-Сити на арене «Вивинт Смарт Хоум», начнется в 05:00 по московскому времени. «Юта» — «Нью-Йорк»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Юта»

«Юта» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 12 побед и четыре поражения.

Действующая победная серия «Джаз» насчитывает уже восемь матчей и является самой продолжительной в лиге.

Накануне подопечные Куина Снайдера уверенно разобрались с «Голден Стэйт» (127:108) благодаря хорошей коллективной игре, в которой сразу шесть игроков набрали больше 10 очков. Самым результативным стал Донован Митчелл с 23 баллами.

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«Нью-Йорк»

«Нью-Йорк» расположился на восьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции с восемью победами и десятью поражениями.

В середине января игроки «Никс» одержали три победы подряд, а вот в двух последних встречах уступили «Сакраменто» (94:103) и «Портленду» (113:116).

В игре с «Трейл Блейзерс» хорошо себя проявил защитник Иммануэль Куикли, набравший 31 очко со скамейки запасных.

Среди травмированных у «Нью-Йорка» значится только Реджи Баллок.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Юты» — 1.18, победа «Нью-Йорка» — 6.40.

Трудно не согласиться с экспертами, учитывая форму, которую набрали игроки «Джаз», ведя борьбу с «Лейкерс» и «Клипперс» за лидерство в Западной конференции.

Команда Куина Снайдера в последнее время уверенно обыгрывает соперников, не доводя встречи до нервных концовок.

А вот у «Нью-Йорка» дела идут не так хорошо. Даже в матче с «Портлендом», который «Никс» проиграли «-3», борьба возникла по вине «Трейл Блейзерс», расслабившихся после победы в первой половине «+20».

Таким образом, мы полагаем, что «Джаз» на домашней арене по силам выиграть с разницей хотя бы в 10 очков. Наш прогноз и ставка — «победа "Юты" с форой -9,5» за 1.79.

Мы знаем Тома Тибодо как специалиста по обороне, но в этот раз его команде вряд ли удастся сдержать столь разносторонний состав соперника. Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Юты" больше 110,5» за 1.91.