«Индиана» — «Хьюстон». Прогноз (к. 1.79) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 7 января 2020 года

В четверг, 7 января, «Индиана» у себя дома примет «Хьюстон» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Банкерс Лайф Филдхаус», начнется в 03:00 по московскому времени. Прогноз на «Индиана» — «Хьюстон».

«Индиана»

«Индиана» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции с пятью победами в семи матчах.

Баскетболисты «Пэйсерс» в трех последних встречах одержали две победы, а их последней жертвой стал «Нью-Орлеан» (118:116 ОТ).

Встреча в Луизиане получилась зрелищной, поскольку в течение всей игры ни одна из команд не могла уйти в серьезный отрыв. За 20 секунд до финальной сирены хозяева вели 106:100, но трехочковые Виктора Оладипо и Майлза Тернера перевели матч в овертайм, где уже гости дожали соперника.

Оладипо стал самым результативным в составе победителей, набрав 25 очков. Малколм Брогдон записал на свой счет 21 балл, 11 передач и 7 подборов.

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В лазарете «Индианы» находятся Ти Джей Уоррен, Джереми Лэмб, Гога Битадзе и Брайан Боуэн.

«Хьюстон»

«Хьюстон» расположился на десятой строчке в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету две победы и три поражения.

Как и ближайший соперник, «Рокетс» одержали две победы в трех предыдущих матчах, однако накануне они проиграли «Далласу» (100:113).

«Маверикс» выиграли первую четверть 33:21, так что «ракетам» удалось отыграться лишь в начале заключительной четверти, когда счет стал 85:85. Впрочем, это лишь разозлило «Даллас», который включился в игру с новой силой и довел дело до легкой победы.

Лучшим у «Хьюстона» стал Кристиан Вуд с 23 очками, тогда как Джеймс Харден набрал 21 очко и сделал 9 передач.

После травм у техасской команды восстанавливаются Кеньйон Мартин, Бен Маклемор, Мейсон Джонс и Крис Клемонс.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Индианы» — 1.79, победа «Хьюстона» — 2.25.

«Пэйсерс» здорово начали сезон, притом в их составе блещут не только Оладипо и Брогдон, а и Домантас Сабонис, восстановившийся после травмы в межсезонье.

А вот «Рокетс» подкосили коронавирус и слухи о возможном обмене Хардена. Техасцы выиграли два матча, вот только в обоих случаях они были сильнее не самого стабильного «Сакраменто».

Теоретически Харден способен затащить любую игру, но у подопечных Нэйта Бьоркгрена более сбалансированный состав, поэтому наш прогноз и ставка — «победа гостей».

Обращает на себя внимание и тот факт, что обе команды в этом сезоне играют результативно, стабильно набирая в каждой игре 100+ баллов. Еще один вариант ставки — «победа "Индианы" и тотал больше 226,5» за 3.05. 0