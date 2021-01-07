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    Сможет ли «Индиана» выиграть у «Хьюстона»?

    «Индиана» — «Хьюстон». Прогноз (к. 1.79) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 7 января 2020 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Индиана Пэйсерс Прогнозы на Хьюстон Рокетс
    Прогноз и ставки на «Индиана» — «Хьюстон»
    Виктор Оладипо
    В четверг, 7 января, «Индиана» у себя дома примет «Хьюстон» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Банкерс Лайф Филдхаус», начнется в 03:00 по московскому времени. Прогноз на «Индиана» — «Хьюстон».
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    Баскетбол. НБА 07 Января 2021 года Коэффициенты на матч
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    «Индиана»

    «Индиана» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции с пятью победами в семи матчах.

    Баскетболисты «Пэйсерс» в трех последних встречах одержали две победы, а их последней жертвой стал «Нью-Орлеан» (118:116 ОТ).

    Встреча в Луизиане получилась зрелищной, поскольку в течение всей игры ни одна из команд не могла уйти в серьезный отрыв. За 20 секунд до финальной сирены хозяева вели 106:100, но трехочковые Виктора Оладипо и Майлза Тернера перевели матч в овертайм, где уже гости дожали соперника.

    Оладипо стал самым результативным в составе победителей, набрав 25 очков. Малколм Брогдон записал на свой счет 21 балл, 11 передач и 7 подборов.

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    В лазарете «Индианы» находятся Ти Джей Уоррен, Джереми Лэмб, Гога Битадзе и Брайан Боуэн.

    «Хьюстон»

    «Хьюстон» расположился на десятой строчке в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету две победы и три поражения.

    Как и ближайший соперник, «Рокетс» одержали две победы в трех предыдущих матчах, однако накануне они проиграли «Далласу» (100:113).

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    • «Маверикс» выиграли первую четверть 33:21, так что «ракетам» удалось отыграться лишь в начале заключительной четверти, когда счет стал 85:85. Впрочем, это лишь разозлило «Даллас», который включился в игру с новой силой и довел дело до легкой победы.

    Лучшим у «Хьюстона» стал Кристиан Вуд с 23 очками, тогда как Джеймс Харден набрал 21 очко и сделал 9 передач.

    После травм у техасской команды восстанавливаются Кеньйон Мартин, Бен Маклемор, Мейсон Джонс и Крис Клемонс.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Индианы» — 1.79, победа «Хьюстона» — 2.25.

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    «Пэйсерс» здорово начали сезон, притом в их составе блещут не только Оладипо и Брогдон, а и Домантас Сабонис, восстановившийся после травмы в межсезонье.

    А вот «Рокетс» подкосили коронавирус и слухи о возможном обмене Хардена. Техасцы выиграли два матча, вот только в обоих случаях они были сильнее не самого стабильного «Сакраменто».

    Теоретически Харден способен затащить любую игру, но у подопечных Нэйта Бьоркгрена более сбалансированный состав, поэтому наш прогноз и ставка — «победа гостей».

    Обращает на себя внимание и тот факт, что обе команды в этом сезоне играют результативно, стабильно набирая в каждой игре 100+ баллов. Еще один вариант ставки — «победа "Индианы" и тотал больше 226,5» за 3.05. 0

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