«Индиана» — «Бостон». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 28 декабря 2020 года

В понедельник, 28 декабря, «Индиана» на домашней арене примет «Бостон» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на «Банкерс Лайф Филдхаус», начнется в 04:00 по московскому времени. Прогноз на «Индиана» — «Бостон».

«Индиана»

Баскетболисты «Индианы» успешно начали новый сезон, одержав победу над «Нью-Йорк Никс» со счетом 121:107.

Лучшим в составе «Пэйсерс» стал Домантас Сабонис, набравший рекордные для себя 32 очка, реализовав 11 из 18 бросков с игры.

Также хорошо себя проявили Виктор Оладипо и Малкольм Брогдон, на счету которых 22 и 21 балл соответственно.

Перед встречей с «Бостоном» подопечные Нэйта Бьоркгрена сыграют в гостях с «Чикаго», но наш прогноз не учитывает данную встречу.

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После травм у «Индианы» восстанавливаются Гога Битадзе и Джереми Лэмб.

«Бостон»

«Бостон» тоже начал сезон с победы, когда на домашней арене одолел «Милуоки» со счетом 122:121.

Героями встречи стали Джейлен Браун и Джейсон Тейтум, набравшие 33 и 30 очков соответственно.

Впрочем, в рождественскую ночь даже они не помогли «Селтикс» сдержать «Бруклин», которому подопечные Брэда Стивенса проиграли 95:123.

Да, Браун набрал солидные 27 очков, а вот Тейтум ограничился 20 баллами при слабой реализации с игры — 9 из 22.

Среди травмированных у «Бостона» значатся Кемба Уокер, Тако Фолл, Роберт Уильямс и Ромео Лэнгфорд.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Индианы» — 1.76, победа «Бостона» — 2.35.

Для «Пэйсерс» именно данная встреча станет первым настоящим испытанием сезона, поскольку «Нью-Йорк Никс» и «Чикаго Буллз» — не те соперники, которые всерьез рассчитывают на попадание в плей-офф.

Конечно, большим ударом для «Селтикс» является потеря Уокера, но даже без него они выиграли у «Милуоки», а это говорит о многом. Еще одним преимуществом гостей станет то, что у них будет дополнительный день на отдых, в отличие от оппонента.

Итак, соперники примерно равны, поэтому ожидаем напряженной игры. Ну а поскольку «кельты» чуть именитее, задействуем плюсовую фору. Наш прогноз и ставка — «победа "Бостона" с форой +3,5» за 1.85.

Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Бостона" больше 107,5» за 1.75. Раз уж «Никс» забросили в корзину «Пэйсерс» 107 очков, то «Селтикс» с их звездами обязаны превосходить этот результат. 0