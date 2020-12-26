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    Станет ли визит в Бостон успешным для Дюранта и Ирвинга?

    «Бостон» — «Бруклин». Прогноз (1.75) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 26 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Бостон» — «Бруклин»
    Кайри Ирвинг и Кевин Дюрант
    В субботу, 26 декабря, «Бостон» на домашней арене примет «Бруклин» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет в комплексе «ТД Гарден», начнется в 01:00 по московскому времени. Прогноз на «Бостон» — «Бруклин».

    «Бостон»

    Баскетболисты «Бостона» порадовали своих болельщиков, обыграв в стартовом матче сезона «Милуоки» со счетом 122:121.

    Залогом успеха стала успешная игра лидеров «Селтикс» Джейлена Брауна и Джейсона Тейтума, в активе которых 33 и 30 очков соответственно.

    Перед заключительной четвертью подопечные Брэда Стивенса имели прочное преимущество, но позволили «Бакс» отыграть 16 очков и едва не остались с поражением.

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    «Бостон» пока не может рассчитывать на своего первого номера Кембу Уокера. Также после травм восстанавливаются Тако Фолл и Ромео Лэнгфорд.

    «Бруклин»

    «Бруклин» начал новый сезон еще более ярко, одержав уверенную победу над «Голден Стэйт» со счетом 125:99.

    Героями встречи стали Кевин Дюрант и Кайри Ирвинг, на счету которых 22 и 26 очков соответственно. При этом они сыграли всего по 25 минут.

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    • Также в составе «Нетс» неплохо себя проявили Карис Леверт, набравший 20 очков со скамейки, и Джо Харрис, в активе которого 10 баллов.

    Единственной кадровой проблемой «Бруклина» остается Николас Клэкстон, залечивающий травму колена.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Бруклина» — 1.83, победа «Бостона» — 2.24.

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    Один раз мы уже прогадали, поставив против «Селтикс». Однако мы продолжим гнуть свою линию, поскольку считаем, что в настоящее время «Нетс» сильнее того же «Милуоки».

    Дюрант и Ирвинг, как показал дебют сезона, отлично взаимодействуют на площадке, так что «Бостону» придется попотеть, чтобы сдержать этот дуэт.

    Проблема в том, что у «кельтов» было меньше времени на отдых, что должно отразиться на физическом состоянии команды Стивенса. Исходя из этого, наш прогноз и ставка — «победа "Бруклина" с учетом овертайма» за 1.75.

    Также можно попробовать ставку «индивидуальный тотал "Бруклина" больше 113,5» за 1.78. Оборона «Бостона» сильнее, чем у «Голден Стэйт», но и она позволила «Милуоки» набросать 121 балл. 0

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