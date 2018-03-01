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    «Олени» не испугаются рева «поршней»

    «Детройт» — «Милуоки». Прогноз и ставки на матч Национальной баскетбольной ассоциации 1 марта

    НБА Детройт Пистонс Милуоки Бакс
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    Яннис Адетокунбо
    Яннис Адетокунбо
    В четверг, 1 марта, «Детройт Пистонс» на своей площадке примет «Милуоки Бакс» рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на «Литтл Сизарс-арене», начнется в 02:00 по московскому времени. Прогноз на «Детройт» — «Милуоки».

    «Детройт»

    Баскетболисты «Детройта» занимают девятое место в турнирной таблице Восточной конференции и продолжают борьбу за место в плей-офф.

    На данный момент на счету «Пистонс» 28 побед, а у идущего восьмым «Майами» — 32 победы. Разрыв в четыре виктории, конечно же, существенен.

    Все прогнозы на НБА

    Самое главное, что за последнее время отставание «Детройта» от зоны плей-офф только увеличилось. В предыдущих семи встречах подопечные Стэна ван Ганди потерпели шесть поражений, сумев выиграть только у скромной «Атланты» (104:98).

    Тренерский штаб «Пистонс» пока не может рассчитывать на защитника Реджи Джексона. До конца сезона выбыл форвард Джон Луер.

    «Милуоки»

    «Милуоки» идет на шестой позиции в Восточной конференции, что на данный момент гарантирует команде выход в плей-офф.

    Ближайшие события

    Впрочем, при текущем раскладе «Бакс» уже в первом раунде попадают на «Кливленд», что нельзя назвать приемлемым вариантом, так что нужно улучшать позицию.

    В феврале команда Джейсона Кидда одержала шесть побед, но и проиграла сразу пять встреч, в том числе и две последние.

    К слову, «Милуоки» хоть и уступил «Нью-Орлеану» (119:122 ОТ) и «Вашингтону» (104:107), однако боролся практически до самой финальной сирены, что, безусловно, внушает оптимизм.

    У «Бакс» после травм восстанавливаются Малкольм Брогдон, Мирза Телетович и Мэттью Деллаведова.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Детройта» — 1,83, победа «Милуоки» — 2,10.

    1,82Победа «Милуоки» с форой +2,5

    Нам же кажется, что нынешним «Пистонс» будет чрезвычайно сложно обыграть такого соперника даже на своей площадке. Подопечные Стэна ван Ганди после серии обменов никак не могут найти свою игру, поэтому мы полагаем, что их ждет очередная неудача.

    Учитывая тот факт, что «Бакс» борются до последнего едва ли не в каждой встрече, мы бы поставили на «победу "Милуоки" с форой +2,5» за 1,82.

    1,85Фора Адетокунбо в дуэли с Гриффином -4,5

    Если говорить о противостоянии Янниса Адетокунбо и Блейка Гриффина, то мы бы отдали преимущество греку. Он является настоящим лидером «Милуоки» и регулярно приносит своей команде много очков.

    В то же время Гриффин еще полностью не освоился после переезда из Лос-Анджелеса, поэтому ему пока сложно конкурировать с Адетокунбо по результативности.

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