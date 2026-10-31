Российская теннисистка Диана Шнайдер пробилась в финал соревнований в Токио, одержав победу над представительницей Словакии Мией Поганковой. Полуфинальный матч завершился со счётом 6:4, 7:6 (9:7) в пользу россиянки.

Диана Шнайдер globallookpress.com

Встреча продолжалась 1 час 49 минут. Поганкова, занимающая 144-е место в рейтинге WTA, не смогла остановить 13-ю ракетку мира и завершила выступление на японском турнире.

В решающем матче Шнайдер встретится с канадкой Лейлой Фернандес. В своём полуфинале она оказалась сильнее Камиллы Рахимовой из Узбекистана— 7:5, 6:3.