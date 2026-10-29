35-я ракетка мира Артур Фери вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Вене.

Артур Фери globallookpress.com

Британец в трех сетах переиграл итальянца Лоренцо Музетти со счётом 6:4, 5:7, 6:4.

Встреча продлилась 2 часа 43 минуты. За время матча Фери ни разу не подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Музетти четыре эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из девяти заработанных.

В следующем раунде Фери сыграет против победителя матча между Александром Зверевым из Германии и голландцем Таллоном Грикспором.