Норвежский теннисист Каспер Рууд завершил выступление на турнире категории ATP-500 в швейцарском Базеле.

Каспер Рууд globallookpress.com

В матче второго круга 25-я ракетка мира уступил португальцу Нуну Боржешу со счётом 6:1, 3:6, 4:6. Победитель встречи занимает 53-е место в мировом рейтинге. Спортсмены провели на корте 1 час 49 минут.

За это время Рууд выполнил 12 эйсов, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 7. На счету Боржеша 3 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.

В четвертьфинале соревнований Нуну Боржеш встретится с немецким теннисистом Ян-Леннардом Штруффом. Немецкий спортсмен располагается на 47-й строчке рейтинга ATP.