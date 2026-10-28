Девятнадцатая ракетка мира филиппинская теннисистка Александра Эала прошла в четвертьфинал турнира WTA-500 в Токио. Она победила австралийку Талию Гибсон (38-я ракетка мира) со счетом 4:6, 6:2, 6:0.

Александра Эала globallookpress.com

Соперницы провели на корте один час пятьдесят четыре минуты. Эала выполнила девять эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти. На счету Гибсон пять подач навылет, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.

За путевку в полуфинал турнира Александра поспорит с российской теннисисткой Дианой Шнайдер.