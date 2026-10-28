Сербский теннисист Новак Джокович прошел во второй круг турнира категории ATP-500 в швейцарском Базеле. В первом матче 12-я ракетка мира обыграл француза Уго Умбера со счетом 4:6, 6:3, 6:4. Французский спортсмен занимает 38-е место в мировом рейтинге.

Новак Джокович globallookpress.com

Матч продолжался 2 часа 29 минут. За время игры Джокович подал навылет 9 раз, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 8. На счету Умбера 12 эйсов, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 6.

Во втором круге соревнований Новак Джокович встретится с представителем Германии Ян-Леннардом Штруффом.