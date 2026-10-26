Итальянский теннисист Лоренцо Музетти прокомментировал свой триумф на турнире серии ATP 250 во французском Лионе и сообщил, что постепенно выходит из затяжного кризиса в своей игре.

Лоренцо Музетти globallookpress.com

В решающем матче турнира Музетти в двух сетах переиграл американца Тейлора Фрица со счётом 6:3, 6:4. После этого успеха 24‑летний игрок стал 26‑й ракеткой мира. Для него это первая победа в туре с 2022 года.

«Мне нужен был человек и тренер, с которым можно было бы обсуждать теннис с позиции игрока, ведь Джанлука Маджер завершил карьеру совсем недавно. Думаю, энергия и мотивация, которыми мы обменивались, отчасти и стали результатом этой прекрасной недели. Разумеется, за кулисами всем процессом руководил Тартарини.

При этом мы с Джанлукой начали работать еще до американской серии турниров. Я рад и за него: первая неделя в команде — и сразу титул. Это повод для гордости для любого человека. Конечно, мы только в начале пути, но я считаю, что из этого действительно может получиться что-то прочное.

Я хочу получить удовольствие от концовки сезона и постараться сыграть как можно больше матчей. Нужно вернуть то, чего не хватало в этом году: стабильность, регулярную игровую практику, способность поддерживать высокий уровень и хорошее физическое состояние.

С нетерпением жду окончания сезона, чтобы затем попытаться вернуть утраченные позиции в рейтинге. Наконец-то я начинаю выбираться из кризиса. Я вернусь в топ-10. Это мечта, к которой я должен стремиться», — сказал Музетти после победы на турнире repubblica.it.