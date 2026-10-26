Российская теннисистка Алевтина Ибрагимова уступила китаянке Хань Ши в первом круге турнира WTA-250 в Гуанчжоу со счетом 4:6, 4:6.

Алевтина Ибрагимова globallookpress.com

Соперницы провели на корте 1 час 43 минуты. Ибрагимова не выполнила ни одной подачи навылет и допустила две двойные ошибки. Теннисистка реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. Хань Ши сделала три эйса, совершила четыре двойные ошибки и выиграла 4 брейк-пойнта из 12.

Во втором раунде турнира Хань Ши встретится с победительницей матча между Даяной Ястремской из Украины и Кэти Волынец из США.