Третья ракетка мира и семикратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Карлос Алькарас включён в состав сборной Испании на финальный раунд Кубка Дэвиса — 2026, сообщает пресс-служба местной Федерации тенниса.
Помимо Алькараса, за национальную команду сыграют Рафаэль Ходар, Алехандро Давидович-Фокина, Педро Мартинес и Марсель Гранольерс.
В 1/4 финала Испания встретится со сборной Австрии.
Финал Кубка Дэвиса пройдёт с 24 по 29 ноября в итальянской Болонье.
Помимо Испании, за победу поборются сборные Великобритании, Германии, Чехии, Канады, Италии и Южной Кореи. Действующими обладателями трофея являются итальянские теннисисты.