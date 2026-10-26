Помимо Испании, за победу поборются сборные Великобритании, Германии, Чехии, Канады, Италии и Южной Кореи. Действующими обладателями трофея являются итальянские теннисисты.

Финал Кубка Дэвиса пройдёт с 24 по 29 ноября в итальянской Болонье.

В 1/4 финала Испания встретится со сборной Австрии.

Помимо Алькараса, за национальную команду сыграют Рафаэль Ходар, Алехандро Давидович-Фокина, Педро Мартинес и Марсель Гранольерс.

Третья ракетка мира и семикратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Карлос Алькарас включён в состав сборной Испании на финальный раунд Кубка Дэвиса — 2026, сообщает пресс-служба местной Федерации тенниса.

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