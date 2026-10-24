Пятая ракетка мира Даниил Медведев стал участником финала турнира ATP-250 в Алма-Ате.

Даниил Медведев globallookpress.com

Российский теннисист прошел дальше после того, как его соперник из Казахстана Александр Бублик отказался от участия в матче после первого сета, который закончился в пользу Медведева — 6:3.

Теннисисты провели на корте 21 минуту. За время матча Медведев выполнил девять подач навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смог реализовать один из двух брейк-пойнтов. Бублик сделал в игре три эйса, не допустил двойных ошибок и не смог заработать за матч ни одного брейк-пойнта.

В решающей встрече Медведев сыграет с грузинским теннисистом Николозом Басилашвили.