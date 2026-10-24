Итальянский теннисист Лоренцо Музетти вышел в финал турнира категории ATP-250 в французском Лионе.

Лоренцо Музетти globallookpress.com

В полуфинальном поединке 26-я ракетка мира одержал волевую победу над соотечественником Флавио Коболли, занимающим шестую строчку мирового рейтинга, со счетом 4:6, 6:2, 7:5. Продолжительность встречи составила 2 часа 31 минуту.

По ходу игры Музетти выполнил пять эйсов, допустил две двойные ошибки и продемонстрировал стопроцентную реализацию брейк-пойнтов, выиграв три из трех забранных шансов. Коболли четыре раза подал навылет, не совершил ошибок на второй подаче и смог реализовать лишь один брейк-пойнт из девяти заработанных.

В решающем матче за главный трофей турнира в Лионе Лоренцо Музетти сыграет против 14-й ракетки мира из США Тейлора Фрица.