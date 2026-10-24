Грузинский теннисист Николоз Басилашвили пробился в финал турнира категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан).

Николоз Басилашвили globallookpress.com

В полуфинальном матче 128-й номер мирового рейтинга обыграл грека Стефаноса Циципаса, занимающего 39-ю строчку рейтинга, со счетом 6:4, 6:7 (5:7), 6:3. Продолжительность встречи составила 2 часа 17 минут.

По ходу поединка Басилашвили выполнил семь эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из восьми. Циципас 11 раз подал навылет, не совершил ни одной ошибки на второй подаче и не сумел реализовать ни одного из трех заработанных брейк-пойнтов.

В решающем матче за титул турнира в Алма-Ате Николоз Басилашвили встретится с победителем второго полуфинала между российским теннисистом Даниилом Медведевым и представителем Казахстана Александром Бубликом.