Александр Бублик досрочно завершил борьбу на осеннем отрезке сезона и не примет участия в турнире категории ATP-500, который пройдет с 26 октября по 1 ноября в швейцарском Базеле.

Александр Бублик globallookpress.com

Имя 19-й ракетки мира исчезло из официальной сетки соревнований, а его место на турнире займет один из игроков категории лаки-лузер.

Ранее представитель Казахстана снялся с полуфинального матча домашнего турнира ATP-250 в Алма-Ате против российского теннисиста Даниила Медведева. Встреча продлилась 21 минуту, после чего Бублик отказался от продолжения борьбы после первого сета, завершившегося со счетом 6:3 в пользу соперника.