Медведев высказался о поражении в первом круге Уимблдона

Российский теннисиствысказался о поражении отна старте Уимблдона.

«Я бы очень волновался, если бы не турнир в Галле, где я играл хорошо и смог выйти в финал, демонстрируя высокий уровень. Я могу сравнить прошедший матч с этим турниром. Мне кажется, я играл сегодня ненамного хуже. Да, корт чуть другой. Он был чуть-чуть медленнее из-за жары. Но на каждый удар, который я делал сегодня, даже удачный, у него находился ответ.

Я должен был играть с ним [Бонзи] или с Алисом в Галле. Я смотрел их матч. Он не мог попасть в корт два мяча подряд. Я был удивлён. Думал: "Мне будет тяжело против Кентена". В Галле я сыграл с Алисом хорошо, выиграл.

Сегодня он практически не промахивался. Немного с форхенда. С бэкхенда, на моей памяти, было где-то три невынужденные ошибки. Я желаю ему играть так всегда. Я видел сетку. Если он будет играть так, как сегодня, он уже в четвёртом круге. Потом Фриц. Будет сложнее. Но я не удивлюсь, если он не будет играть так же, как сегодня», — приводит слова Медведева The Tennis Letter.

Теперь Бонзи во втором круге сыграет с Джорданом Томпсоном (Австралия).