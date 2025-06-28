Зверев: С нетерпением жду «Уимблдон»

Третья ракетка мира немецподелился мнением по поводу своей игры перед «Уимблдоном».

«У меня была довольно хорошая подготовка. Я сыграл в финале, сыграл в полуфинале, также поработал на турнирах в Штутгарте и в Галле. Люди забывают, что я все еще третья ракетка мира и что я третий в гонке. У меня были некоторые поражения, которые были нормальными, возможно, неожиданными. В целом я считаю, что в последние недели или месяцы снова набрал форму. С нетерпением жду Уимблдона, думаю, что могу хорошо здесь сыграть», — сказал Зверев на пресс-конференции.

«Уимблдон» пройдет с 30 июня по 13 июля в Лондоне. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас.