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    Зверев: С нетерпением жду «Уимблдон»

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Уимблдон Александр Зверев
    Третья ракетка мира немец Александр Зверев поделился мнением по поводу своей игры перед «Уимблдоном».

    Александр Зверев
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    Александр Зверев

    «У меня была довольно хорошая подготовка. Я сыграл в финале, сыграл в полуфинале, также поработал на турнирах в Штутгарте и в Галле. Люди забывают, что я все еще третья ракетка мира и что я третий в гонке. У меня были некоторые поражения, которые были нормальными, возможно, неожиданными. В целом я считаю, что в последние недели или месяцы снова набрал форму. С нетерпением жду Уимблдона, думаю, что могу хорошо здесь сыграть», — сказал Зверев на пресс-конференции.

    «Уимблдон» пройдет с 30 июня по 13 июля в Лондоне. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас.

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