Вондроушова: На Уимблдоне хочу сосредоточиться на своем теннисе

Представительница Чехииподелилась ожиданиями от

«На Уимблдоне я не буду в числе сеянных, так что просто подойду к турниру как к любому другому — попробую пройти первую неделю, а дальше посмотрим. Постараюсь использовать свободные дни с пользой, а потом снова за работу.

Хочу оставаться сосредоточенной, идти своим путем, сосредотачиваться на своем теннисе. Попробую сыграть следующие матчи так, как будто ничего из этого не происходило», — приводит слова Вондроушовой Punto de break.

Прогнозы на теннис

25-летняя Вондроушова является победительницей Уимблдона-2023. В этом году турнир состоится в Лондоне с 30 июня по 13 июля.