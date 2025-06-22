Камельзон — о победе Бублика над Медведевым: Равный до самой последней минуты матч

Заслуженный тренер Россиивысказался о победенадв финале турнира в Галле (Германия).

«К моему удивлению, Бублик был совсем другим. Это не тот харизматичный теннисист, который в любой момент может выкинуть какой-то фокус. В чисто профессиональном отношении финал получился замечательный, оба соперника отыграли чисто. Равный до самой последней минуты матч.

Признаюсь, что болел за обоих. Все-таки получился российский финал, не было никакой политики. Получил огромное удовольствие — будто сходил в хороший театр с двумя выдающимися актерами. И Александр, и Даниил блестяще себя показали. Такая работа даст хороший импульс для следующих турниров и Уимблдона. Не думаю, что поражение может ударить по психологии Медведева. С точки зрения качества игры он показал очень хороший уровень», — цитирует Камельзона «ВсеПроСпорт».

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Для Бублика эта победа стала пятой на турнирах АТР..VrezNews1 /tennis/2025/06/22/tennis_main_events/