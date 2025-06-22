1-й таймРеал — ПачукаОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Винисиус («Реал»)«Реал» — «Пачука». Онлайн, прямая трансляция
    Все новости спорта

    Камельзон — о победе Бублика над Медведевым: Равный до самой последней минуты матч

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Александр Бублик Даниил Медведев
    Заслуженный тренер России Владимир Камельзон высказался о победе Александра Бублика над Даниилом Медведевым в финале турнира в Галле (Германия).

    Владимир Камельзон
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Владимир Камельзон

    «К моему удивлению, Бублик был совсем другим. Это не тот харизматичный теннисист, который в любой момент может выкинуть какой-то фокус. В чисто профессиональном отношении финал получился замечательный, оба соперника отыграли чисто. Равный до самой последней минуты матч.

    Признаюсь, что болел за обоих. Все-таки получился российский финал, не было никакой политики. Получил огромное удовольствие — будто сходил в хороший театр с двумя выдающимися актерами. И Александр, и Даниил блестяще себя показали. Такая работа даст хороший импульс для следующих турниров и Уимблдона. Не думаю, что поражение может ударить по психологии Медведева. С точки зрения качества игры он показал очень хороший уровень», — цитирует Камельзона «ВсеПроСпорт».

    ${VrezNews1}

    Для Бублика эта победа стала пятой на турнирах АТР..VrezNews1 /tennis/2025/06/22/tennis_main_events/

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Сливочные» уничтожат мексиканскую команду?
  • «Реал» — «Пачука». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Немецкая молодёжка быстро добьётся своего
  • Германия (U21) — Италия (U21). Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • «Атлетико» и «Ботафого» сыграют результативно, «Дроэда Юнайтед» завоюет очки в матче с «Корк Сити»
  • Экспресс дня 23 июня. Прогноз и ставки
  • 3.43
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.69
  • Экспресс дня 22 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Реал — Пачука
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Германия (U21) — Италия (U21)
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.43
  • Экспресс дня 23 июня
  • Завтра в 22:00
    •  2.54
  • Прогноз на матч Сиэтл Саундерс — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.75
  • Прогноз на матч Атлетико — Ботафого
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Нидерланды (U19) — Румыния (U19)
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Испания (U19) — Германия (U19)
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Мурас Юнайтед — Алдиер
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бои Прочие Игры