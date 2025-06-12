Шнайдер: Мы с Миррой Андреевой — друзья, коллеги, и, конечно, соперники

Российская теннисистка, являющаяся 12-й ракеткой мира, высказалась о своих взаимоотношениях с партнершей по парному разряду

«Мы с Миррой — комбинация всего, и друзья, и коллеги, и, конечно, соперники. Но не до какого-то абсурда. Мы общаемся хорошо на корте, вне корта. Мы знаем, что у нас есть рейтинг, стараемся улучшить его и свои результаты, но нет такого, что, вау, она выиграла турнир, а я не выиграла.

У нас спокойные, дружеские отношения. Мы играем за одну страну, поддерживаем друг друга, а в паре просто кайфуем», — сказала россиянка в эфире канала First & Red в Vk Video.

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