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    Виландер: Для меня Синнер — Человек-паук

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Янник Синнер Ролан Гаррос
    Бывшая первая ракетка мира швед Матс Виландер отметил, что он восхищается игрой итальянца Янника Синнера на «Ролан Гаррос» — 2025.

    Янник Синнер
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    Янник Синнер

    «Могу ли я сказать, что я потерял дар речи? Потому что это невероятно. Он не ждет, пока мяч куда-то полетит. Я никогда не видел, чтобы кто-то был таким агрессивным на задней линии. Также мне нравится, что он выходит к сетке. Алькарас агрессивен, но по-другому.

    Даже не знаю, как бы я сыграл против Янника Синнера. Думаю, что бы сделал Роджер Федерер? Что бы сделал Рафа? Не знаю. Я бы попытался измотать его. Но он невероятно хорош в движении. Для меня он — Человек-паук. Невероятно, насколько он спортивный», — приводит слова Виландера Eurosport.

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