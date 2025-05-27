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    Де Минор успешно стартовал на «Ролан Гаррос» — 2025

    Теннис Прогнозы на теннис ATPПариж-2024 Париж-2024 Ласло Джере
    Австралийский теннисист Алекс де Минор успешно преодолел первый круг на «Ролан Гаррос» — 2025.

    Алекс де Минор
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    Алекс де Минор

    На старте турнира де Минор победил серба Ласло Джере (59-й номер рейтинга) со счетом 6:3, 6:4, 7:6 (8:6). Матч продолжался 2 часа 38 минут.

    Де Минор выполнил две подачи навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти.

    У Джере два эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

    Прогнозы на теннис

    Во втором круге Открытого чемпионата Франции Алекс де Минор встретится с победителем матча Александр Бублик (Казахстан) — Джеймс Дакворт (Австралия).

    Сейчас де Минор является девятой ракеткой мира.

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