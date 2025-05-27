Де Минор успешно стартовал на «Ролан Гаррос» — 2025

Алекс де Минор Фото: globallookpress.com
На старте турнира де Минор победил серба Ласло Джере (59-й номер рейтинга) со счетом 6:3, 6:4, 7:6 (8:6). Матч продолжался 2 часа 38 минут.
Де Минор выполнил две подачи навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти.
У Джере два эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.
Во втором круге Открытого чемпионата Франции Алекс де Минор встретится с победителем матча Александр Бублик (Казахстан) — Джеймс Дакворт (Австралия).
Сейчас де Минор является девятой ракеткой мира.