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    Эдуард СперцянТрансферный дайджест. 20 — 26 мая
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    Бадоса обыграла Наоми Осаку и вышла во второй круг «Ролан Гаррос»

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Ролан Гаррос Наоми Осака Паула Бадоса
    Испанская теннисистка, 10-я ракетка мира Паула Бадоса успешно преодолела первый круг Открытого чемпионата Франции.

    Пауло Бадоса
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    Пауло Бадоса

    Бадоса переиграла японку Наоми Осаку, занимающую 49-е место в рейтинге WTA. Матч завершился со счётом 6:7, 6:1, 6:4 в пользу Бадосы и длился 2 часа 20 минут.

    В ходе встречи Бадоса подала 2 эйса, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 8. Осаку отличилась 7 эйсами, 5 двойными ошибками и реализовала 2 брейк-пойнта из 8.

    Во втором круге Паула встретится с победительницей матча между румынкой Еленой-Габриэлой Русе и американкой Маккартни Касслер.

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