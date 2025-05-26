Бадоса обыграла Наоми Осаку и вышла во второй круг «Ролан Гаррос»

Испанская теннисистка, 10-я ракетка мирауспешно преодолела первый круг Открытого чемпионата Франции.

Бадоса переиграла японку Наоми Осаку, занимающую 49-е место в рейтинге WTA. Матч завершился со счётом 6:7, 6:1, 6:4 в пользу Бадосы и длился 2 часа 20 минут.

В ходе встречи Бадоса подала 2 эйса, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 8. Осаку отличилась 7 эйсами, 5 двойными ошибками и реализовала 2 брейк-пойнта из 8.

Во втором круге Паула встретится с победительницей матча между румынкой Еленой-Габриэлой Русе и американкой Маккартни Касслер.