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    Крейчикова: Я чувствовала сильную боль во время азиатских турниров

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Барбора Крейчикова
    Чешская теннисистка Барбора Крейчикова высказалась о травме спины. Спортсменка не играла в туре более шести месяцев.

    Барбора Крейчикова
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    Барбора Крейчикова

    «В течение первых двух-трёх месяцев у меня были боли, которые даже влияли на мою обычную жизнь. Это была ежедневная проблема, и затем она ухудшилась. Я чувствовала сильную боль во время азиатских турниров. Тогда у меня не было выбора, кроме как сняться с некоторых турниров.

    После этого мне удалось немного улучшить ситуацию, чтобы сыграть на Итоговом турнире в Эр-Рияде, но затем мне пришлось остановиться, пока проблема не была полностью решена. Этим я и занималась в последние полгода», — приводит слова Крейчиковой Punto de Break.

    Прогнозы на теннис

    На данный момент Крейчикова является 15-й ракеткой мира.

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