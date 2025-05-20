Качмазов уступил на старте квалификации «Ролан Гаррос» — 2025

Российский теннисистне вышел в полуфинал квалификации Открытого чемпионата Франции — 2025.

На старте соревнований Качмазов уступил Тимофею Скатову из Казахстана со счетом 3:6, 4:6. Спортсмены провели на корте 1 час 42 минуты.

Качмазов один раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта.

У Скатова один эйс, две двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов.

В полуфинале квалификации Скатов сыграет с победителем матча Люка ван Аш (Франция) — Адриан Маннарино (Франция).

Квалификация «Ролан Гаррос» — 2025 проходит с 19 по 23 мая. Матчи основной сетки начнутся 25 мая.

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

Сейчас Качмазов занимает 169-е место в рейтинге ATP.