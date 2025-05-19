Калинская пробилась во второй круг турнира в Страсбурге

Россиянка(30-я ракетка мира) успешно стартовала на представительном турнире серии WTA-500 во французском Страсбурге

В первом круге Калинская в напряженной борьбе обыграла американку Кэролайн Доулхайд (66) со счетом 6:2, 4:6, 6:3

Их игра продолжалась чуть более двух часов. За это время Калинская ни разу не подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 7 заработанных.

У ее соперницы Доулхайд 2 эйса, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.

Прогнозы на теннис

Во втором круге Калинскую ждет встреча с американкой Джессикой Пегулой, посеянной на турнире под первым номером.