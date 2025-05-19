3-й периодТрактор — Локомотив 0:2Онлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Виталий Кравцов — нападающий «Трактора»«Трактор» — «Локомотив» 0:2. Онлайн, прямая трансляция
    Все новости спорта

    Калинская пробилась во второй круг турнира в Страсбурге

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Анна Калинская Джессика Пегула
    Россиянка Анна Калинская (30-я ракетка мира) успешно стартовала на представительном турнире серии WTA-500 во французском Страсбурге

    Анна Калинская
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Анна Калинская

    В первом круге Калинская в напряженной борьбе обыграла американку Кэролайн Доулхайд (66) со счетом 6:2, 4:6, 6:3

    Их игра продолжалась чуть более двух часов. За это время Калинская ни разу не подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 7 заработанных.

    У ее соперницы Доулхайд 2 эйса, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.

    Прогнозы на теннис

    Во втором круге Калинскую ждет встреча с американкой Джессикой Пегулой, посеянной на турнире под первым номером.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продолжит ли ЦСКА побеждать?
  • «Локомотив» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Мерсисайдцы» снова не смогут победить?!
  • «Брайтон» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 3.85
    •
  • Канада добьется победы в спокойном режиме
  • Канада — Финляндия. Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.13
  • Экспресс дня 19 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  3.85
  • Прогноз на матч Брайтон — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Канада — Финляндия
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:20
    •  1.83
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Борнмут
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ден Босх — Телстар
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.83
  • Прогноз на матч Аль-Шабаб — Аль-Иттихад
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Славия Мозырь — Торпедо-БелАЗ
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бои Прочие Игры