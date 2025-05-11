Хольгер Руне завершил выступление в Риме на стадии 1/8 финала

10-я ракетка мира, датчанин, завершил выступление на грунтовом «Мастерсе» в Риме уже в третьем круге.

В упорной борьбе он уступил 83-й ракетке мира, французу Корентену Муте, со счётом 5:7, 7:5, 6:7 (4:7). Матч продолжался 3 часа 44 минуты и получился крайне напряжённым.

Руне сделал четыре эйса, допустил восемь двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из четырёх. Муте также сделал четыре эйса, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из 13 возможных.

Для Хольгера Руне этот результат стал разочарованием на фоне его успехов в сезоне: в 2025 году он уже выиграл титул в Барселоне и дошел до финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

Корентен Муте теперь сыграет в четвертьфинале с победителем пары Джек Дрейпер (Великобритания) — Вит Коприва (Чехия).