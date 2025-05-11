Кудерметова в паре с Мертенс пробилась в четвертьфинал «Мастерса» в Риме

Россиянкавместе с бельгийкойсмогла выйти в четвертьфинал парного турнира на «тысячнике» в итальянском Риме.

Они обыграли китаянки Се Шувэй и латышки Елены Остапенко со счетом 7:5, 6:2.

Соперницы были на корте 1 час 26 минут. За это время Кудерметова и Мертенс 4 раза подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали 5 брейк-пойнтов из 6 заработанных.

На счету их соперниц ни одного эйса, 6 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 4 заработанных.

Прогнозы на теннис

В четвертьфинале Кудерметова и Мертенс предстоит матч с победителями пары Айша Мухаммад/Деми Схурс — Софья Кенин/Людмила Киченок.