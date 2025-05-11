Карен Хачанов вышел в 1/4 финала на турнире серии «Мастерс» в Риме

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в четвёртый круг турнира серии «Мастерс» в Риме.

В третьем раунде 28-летний спортсмен, посеянный под 23-м номером, уверенно обыграл итальянца Франческо Пассаро со счётом 6:3, 6:0. Матч продолжался 1 час 2 минуты.

Хачанов полностью контролировал ход встречи: он уверенно действовал на своей подаче, не позволив сопернику ни разу взять его гейм во втором сете, и реализовал большинство своих шансов на приеме.

В следующем круге Карен Хачанов встретится с победителем матча между Ласло Дьере (Сербия) и третьей ракеткой турнира Карлосом Алькарасом (Испания).