1-й таймДинамо — СпартакОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Динамо — Спартак«Динамо» — «Спартак». Онлайн, прямая трансляция
    Все новости спорта

    Карен Хачанов вышел в 1/4 финала на турнире серии «Мастерс» в Риме

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Карен Хачанов
    Российский теннисист Карен Хачанов вышел в четвёртый круг турнира серии «Мастерс» в Риме.

    Карен Хачанов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Карен Хачанов

    В третьем раунде 28-летний спортсмен, посеянный под 23-м номером, уверенно обыграл итальянца Франческо Пассаро со счётом 6:3, 6:0. Матч продолжался 1 час 2 минуты.

    Хачанов полностью контролировал ход встречи: он уверенно действовал на своей подаче, не позволив сопернику ни разу взять его гейм во втором сете, и реализовал большинство своих шансов на приеме.

    В следующем круге Карен Хачанов встретится с победителем матча между Ласло Дьере (Сербия) и третьей ракеткой турнира Карлосом Алькарасом (Испания).

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Наполи» не заметит генуэзцев
  • «Наполи» — «Дженоа». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Избежат ли «Клинки» приключений на пути в финал?
  • «Шеффилд Юнайтед» — «Бристоль Сити». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Бергамаски проведут удачную охоту на «волков»
  • «Аталанта» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.27
  • Экспресс дня 11 мая
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Наполи — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Бристоль Сити
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Аталанта — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  3.83
  • Экспресс дня 12 мая
  • Завтра в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Кайсериспор — Антальяспор
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Венеция — Фиорентина
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Пари НН — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.72
  • Прогноз на матч Шнайдер — Мертенс
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бои Прочие Игры