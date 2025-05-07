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    Рууд: Думаю, Синнера хорошо встретят болельщики после возвращения

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Каспер Рууд Янник Синнер
    Норвежский теннисист Каспер Рууд ответил на вопрос, чего он ждет от возвращения на корт после дисквалификации первой ракетки мира Янника Синнера.

    Каспер Рууд
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    Каспер Рууд

    «Я думаю, что его хорошо встретят болельщики. С нетерпением жду его возвращения на корт. Я его еще не видел, но, надеюсь, увидимся, немного поговорим. Здорово, что он вернулся. Я озвучивал свое мнение по поводу дисквалификации, всегда старался поддерживать его, как мог.

    Понимаю, что это был непростой момент для него, но рад его возвращению. Вполне возможно, что он будет хорошо играть уже сразу. Надеюсь, в Риме он проведет хороший турнир», — сказал Рууд в ролике для ATP.

    Прогнозы на теннис

    23-летний итальянец сыграет свой первый матч после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил 10 мая на «Мастерсе» в Риме. Он вступит в борьбу со второго круга и сыграет победителем пары Мариано Навона (Аргентина) — Федерико Чина (Италия).

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