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    Рахимова прошла во второй круг «Мастерса» в Риме

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Камилла Рахимова Ван Синьюй Эмма Наварро
    В первом круге турнира серии WTA-1000 в Риме россиянка Камилла Рахимова (85) уверенно в двух сетах со счетом 6:3, 6:2 обыграла китаянку Ван Синьюй(43).

    Камилла Рахимова
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    Камилла Рахимова

    Рахимова не смогла пройти квалификацию на «Мастерсе», но позже получила шанс сыграть в основной сетке турнира в качестве лаки-лузера, заменив снявшуюся чешку Маркету Вондроушову.

    Противостояние Рахимовой и Синьюй продолжалось 1 час 33 минуты. За это время россиянка сделала один эйс, не допустила двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. На счету Синьюй один эйс, 5 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.

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    Теперь во второму круге Рахимовой предстоит встреча с американкой Эммой Наварро (9).

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