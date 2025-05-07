Рахимова прошла во второй круг «Мастерса» в Риме

Камилла Рахимова Фото: globallookpress.com
Рахимова не смогла пройти квалификацию на «Мастерсе», но позже получила шанс сыграть в основной сетке турнира в качестве лаки-лузера, заменив снявшуюся чешку Маркету Вондроушову.
Противостояние Рахимовой и Синьюй продолжалось 1 час 33 минуты. За это время россиянка сделала один эйс, не допустила двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. На счету Синьюй один эйс, 5 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.
Теперь во второму круге Рахимовой предстоит встреча с американкой Эммой Наварро (9).