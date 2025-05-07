Рахимова прошла во второй круг «Мастерса» в Риме

В первом круге турнира серии WTA-1000 в Риме россиянка(85) уверенно в двух сетах со счетом 6:3, 6:2 обыграла китаянку(43).

Рахимова не смогла пройти квалификацию на «Мастерсе», но позже получила шанс сыграть в основной сетке турнира в качестве лаки-лузера, заменив снявшуюся чешку Маркету Вондроушову.

Противостояние Рахимовой и Синьюй продолжалось 1 час 33 минуты. За это время россиянка сделала один эйс, не допустила двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. На счету Синьюй один эйс, 5 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.

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Теперь во второму круге Рахимовой предстоит встреча с американкой Эммой Наварро (9).