Соболенко прокомментировала выход в финал турнира в Мадриде

Первая ракетка мира белорусская теннисисткавысказалась о выходе в финал турнира в Мадриде (Испания).

В 1/2 финала Соболенко одолела Элину Свитолину со счетом 6:3, 7:5.

«Большое спасибо болельщикам, за атмосферу, которую вы здесь создаете. Играть перед вами действительно приятно. Я правда люблю этот стадион.

Честно говоря, ненавижу играть вторым запуском в вечерней сессии. Это самое ужасное, потому что обычно люди не остаются на последний матч. Я такая мысленно: "Ребята, пожалуйста, оставайтесь". Большое вам спасибо, что остались», — сказала Соболенко в интервью на корте.

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В финале Соболенко сразится с американкой Кори Гауфф.