Бадоса отметила, как она справляется с травмой спины

Испанская теннисистказаявила, как она справляется с травмой спины.

«Стратегия, которую я сейчас использую для борьбы с хронической травмой, непроста, особенно в психологическом плане. Вы на позитивном пути, и вдруг что-то находящееся вне вашего контроля полностью вас останавливает. Физически сложно из-за боли. Это как начинать с нуля: набрать физическую форму, процесс восстановления, чтобы достичь своего лучшего уровня.

Я стараюсь это принять и горжусь тем, как справилась со своей карьерой. У меня нет выбора, кроме как принять то, что мне неподвластно, и, когда у меня появляется возможность играть, я выкладываюсь на все 100%», — приводит слова Бадосы Sport.es.

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Паула Бадоса сейчас является девятой ракеткой мира.