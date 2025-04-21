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    Бадоса отметила, как она справляется с травмой спины

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Паула Бадоса
    Испанская теннисистка Паула Бадоса заявила, как она справляется с травмой спины.

    Паула Бадоса
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    Паула Бадоса

    «Стратегия, которую я сейчас использую для борьбы с хронической травмой, непроста, особенно в психологическом плане. Вы на позитивном пути, и вдруг что-то находящееся вне вашего контроля полностью вас останавливает. Физически сложно из-за боли. Это как начинать с нуля: набрать физическую форму, процесс восстановления, чтобы достичь своего лучшего уровня.

    Я стараюсь это принять и горжусь тем, как справилась со своей карьерой. У меня нет выбора, кроме как принять то, что мне неподвластно, и, когда у меня появляется возможность играть, я выкладываюсь на все 100%», — приводит слова Бадосы Sport.es.

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    Паула Бадоса сейчас является девятой ракеткой мира.

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