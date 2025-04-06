Джокович: Маррей не будет присутствовать на турнире в Монте-Карло

Знаменитый сербсообщил, что британецне поедет вместе с ним на «Мастерс» в Монте-Карло.

«Работа с Энди на этой неделе не входила в часть нашего соглашения. Я думал о том, кого бы хотел видеть, кроме моего тренера по физподготовке и физиотерапевта. Мой брат Марко смог присоединиться ко мне, это помогает мне на другом эмоциональном уровне. Проведу немного времени с братом», — цитирует Джоковича пресс-служба ATP.

В ноябре 2024 года стало известно о том, что трехкратный победитель ТБШ Энди Маррей принял приглашение Джоковича присоединится к его тренерскому штабу.