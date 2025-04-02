Рыбакина: Было бы здорово заниматься обучением маленьких детей

Представительница Казахстанаотметила, что хотела бы поработать тренером после завершения карьеры.

«Я не могу представить себя как тренера, путешествующего с кем-то постоянно, но могла бы стать тренером юниора, игрока постарше или профессионала. Также было бы здорово заниматься обучением маленьких детей. Однако трудно сказать, чем я буду заниматься в будущем», — сказала Рыбакина в эфире YouTube-канала Tennis Insider Club.

Рыбакина является чемпионкой Уимблдона-2022. Теннисистка идет 10-й в рейтинге WTA.

Прогнозы на теннис

Рыбакина готовится сыграть на турнире в Мадриде (Испания), который пройдет с 22 апреля по 3 мая.