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    Рыбакина: Было бы здорово заниматься обучением маленьких детей

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Елена Рыбакина
    Представительница Казахстана Елена Рыбакина отметила, что хотела бы поработать тренером после завершения карьеры.

    Елена Рыбакина
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    Елена Рыбакина

    «Я не могу представить себя как тренера, путешествующего с кем-то постоянно, но могла бы стать тренером юниора, игрока постарше или профессионала. Также было бы здорово заниматься обучением маленьких детей. Однако трудно сказать, чем я буду заниматься в будущем», — сказала Рыбакина в эфире YouTube-канала Tennis Insider Club.

    Рыбакина является чемпионкой Уимблдона-2022. Теннисистка идет 10-й в рейтинге WTA.

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    Рыбакина готовится сыграть на турнире в Мадриде (Испания), который пройдет с 22 апреля по 3 мая.

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