Киз: Соперницы сильно повышают свой уровень, когда играют против меня

Американская теннисисткаотметила, как коллеги по WTA-туру отреагировали на ее победу на Australian Open — 2025.

«Меня много поздравляли с тех пор, как я выиграла титул, на это я не буду жаловаться. Надеюсь, они продолжат это делать, хотя, должна признаться, у меня сложилось ощущение, что теперь соперницы сильно повышают свой уровень, когда играют против меня.

Скажем так, это моя новая реальность с тех пор, как я выиграла в Австралии. Как будто весь мир гонится за мной. Вот что делает победа на турнире "Большого шлема" — ты взлетаешь в рейтинге и ставишь себя в положение, в котором многие хотят оказаться», — приводит слова Киз Punto de Break.

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На данный момент Мэдисон Киз является пятой ракеткой мира.