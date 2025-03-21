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    Свентек: У меня у самой есть ожидания от себя

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Ига Свентек
    Вторая ракетка мира полька Ига Свентек отметила, как она к себе относится. По словам спортсменки, она старается быть реалисткой.

    Ига Свентек
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    Ига Свентек

    «Мне бы хотелось, чтобы люди давали мне немного пространства, но я сама довольно строго к себе отношусь. У меня у самой есть ожидания от себя. Я над этим работаю. Однозначно, что давление будет всегда. Просто хочу быть логичной, быть реалисткой. Помню, какой была для меня первая половина сезона в прошлом году. Просто сумасшедшей.

    Я выиграла несколько титулов на "тысячниках", выиграла турнир "Большого шлема"… Так что нести это на своих плечах не так уж и легко. И люди сравнивают сезоны друг с другом, но я как человек сейчас в совершенно другом состоянии», — сказала Свентек в эфире Sky Sports.

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