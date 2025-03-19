Мирра Андреева: Андрееску писала мне, что может помочь советом и поддержкой

17-летняя российская теннисисткарассказала, кто помогал ей в туре, когда она была моложе.

«Я могу назвать одну теннисистку. Это был мой самый первый турнир в Мадриде в 2023 году… прорывный для меня. Я вышла в четвёртый круг и получила сообщение от Бьянки Андрееску. Кажется, она была единственной теннисисткой, которая мне написала. Она сказала, что, если мне когда-нибудь понадобится совет или поддержка, я всегда могу рассчитывать на неё, написать или позвонить. Это было очень мило с её стороны. Она также написала мне после моей победы на прошлом турнире и сказала столько приятных слов», — сказала Андреева-младшая на пресс-конференции.

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На прошлой неделе Мирра Андреева выиграла турнир в Индиан-Уэллсе (США). Для россиянки этот титул стал вторым кряду. До этого Андреева одержала победу на соревнованиях в Дубае.