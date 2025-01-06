Джокович: У меня осталась моральная травма после депортации из Австралии

Бывшая первая ракетка мира серботметил, что у него осталась моральная травма после депортации из Австралии в 2022 году. Тогда спортсмен отказался от обязательной вакцинации.

Инцидент произошел в январе 2022 года. Джоковичу аннулировали визу и теннисисту пришлось вернуться в Сербию.

«Последние пару раз, когда я прилетал в Австралию, перед паспортным контролем и таможней, я испытывал небольшую травму из‑за событий трехлетней давности. Некоторые ее следы остаются до того момента, когда я прохожу паспортный контроль. Человек, который проверяет мой паспорт, меня заберет, задержит или пропустит? Должен признаться, у меня до сих пор есть такое чувство», — цитирует Джоковича Daily Mail.

Прогнозы на теннис

Джокович заявлен на Australian Open‑2025. Турнир состоится с 12 по 26 января.