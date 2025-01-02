Кирьос: Нужно чудо, чтобы запястье выдержало Australian Open

Австралийский теннисиствысказался о предстоящем участии в Australian Open.

«Я с нетерпением жду Australian Open. Если смогу сыграть, значит, смогу. Но реальность вносит свои коррективы.

Я должен буду играть в пятисетовом формате с моим запястьем. Если я смогу сыграть, то нужно помнить, что Большой шлем выматывает не только морально, но и физически.

Полагаю, здесь нужно почти что чудо, чтобы звезды сошлись, и мое запястье выдержало "Большой шлем". Это точно», — приводит слова Кирьоса Eurosport.

Australian Open пройдет в Мельбурне с 12 по 26 января.