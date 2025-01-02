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    Кирьос: Нужно чудо, чтобы запястье выдержало Australian Open

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Australian Open Ник Кирьос
    Австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о предстоящем участии в Australian Open.

    Ник Кирьос
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    Ник Кирьос

    «Я с нетерпением жду Australian Open. Если смогу сыграть, значит, смогу. Но реальность вносит свои коррективы.

    Я должен буду играть в пятисетовом формате с моим запястьем. Если я смогу сыграть, то нужно помнить, что Большой шлем выматывает не только морально, но и физически.

    Полагаю, здесь нужно почти что чудо, чтобы звезды сошлись, и мое запястье выдержало "Большой шлем". Это точно», — приводит слова Кирьоса Eurosport.

    Australian Open пройдет в Мельбурне с 12 по 26 января.

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