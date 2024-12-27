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    Надаль ответил, станет ли он тренером

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Рафаэль Надаль
    Легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль не исключил возможность тренерской карьеры в ближайшие годы.

    Рафаэль Надаль
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    Рафаэль Надаль

    «Никогда не говори "никогда". Прямо сейчас мне ещё рано думать о таких вещах. Мне просто нужно организовать свою жизнь. В данный момент я не вижу себя ни в одном проекте вроде этого, но не знаю, как будет складываться моя жизнь через год, два, три», — приводит слова Надаля Arab News.

    Свой последний матч в игровой карьере Надаль сыграл в ноябре 2024 года в финале Кубка Дэвиса. За время выступления на турнирах АТР у него 92 титула в одиночке (пятый результат в истории) и 11 — в паре, из них 22 победы на Турнирах Большого шлема.

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    • Также Надаль является двукратный олимпийским чемпионом (в одиночке и в паре) и пятикратным обладателем Кубка Дэвиса.

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