Надаль ответил, станет ли он тренером

Легендарный испанский теннисистне исключил возможность тренерской карьеры в ближайшие годы.

«Никогда не говори "никогда". Прямо сейчас мне ещё рано думать о таких вещах. Мне просто нужно организовать свою жизнь. В данный момент я не вижу себя ни в одном проекте вроде этого, но не знаю, как будет складываться моя жизнь через год, два, три», — приводит слова Надаля Arab News.

Свой последний матч в игровой карьере Надаль сыграл в ноябре 2024 года в финале Кубка Дэвиса. За время выступления на турнирах АТР у него 92 титула в одиночке (пятый результат в истории) и 11 — в паре, из них 22 победы на Турнирах Большого шлема.

Также Надаль является двукратный олимпийским чемпионом (в одиночке и в паре) и пятикратным обладателем Кубка Дэвиса.