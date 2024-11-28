Свентек: Это стало самой страшной ситуацией в моей жизни

Польская теннисисткапрокомментировала положительный результат допинг-теста.

«Наконец мне разрешено рассказать. Поэтому я хочу поделиться с вами тем, что стало самой страшной ситуацией в моей жизни. В последние два с половиной месяца мне пришлось пройти через серьезное разбирательство ITIA, которое подтвердило мою невиновность.

Единственный положительный допинг-тест в моей карьере, показавший невероятно низкую концентрацию запрещенного вещества, о котором я никогда не слышала, поставил под вопрос все, ради чего я так упорно работала всю жизнь. И мне, и моей команде пришлось пережить огромный стресс и тревогу. Теперь все подробно объяснено, и я могу вернуться к любимому делу», — написала Свентек на своей странице в социальной сети.

После вскрытия допинг-пробы ВАДА временно отстранило Свентек с 12 сентября по 4 октября. Ига может начать соревноваться 4 декабря 2024 года.