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    • Ига Свентек сдала положительный допинг-тест
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    Свентек: Это стало самой страшной ситуацией в моей жизни

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Ига Свентек
    Польская теннисистка Ига Свентек прокомментировала положительный результат допинг-теста.

    Ига Свентек
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    Ига Свентек

    «Наконец мне разрешено рассказать. Поэтому я хочу поделиться с вами тем, что стало самой страшной ситуацией в моей жизни. В последние два с половиной месяца мне пришлось пройти через серьезное разбирательство ITIA, которое подтвердило мою невиновность.

    Единственный положительный допинг-тест в моей карьере, показавший невероятно низкую концентрацию запрещенного вещества, о котором я никогда не слышала, поставил под вопрос все, ради чего я так упорно работала всю жизнь. И мне, и моей команде пришлось пережить огромный стресс и тревогу. Теперь все подробно объяснено, и я могу вернуться к любимому делу», — написала Свентек на своей странице в социальной сети.

    После вскрытия допинг-пробы ВАДА временно отстранило Свентек с 12 сентября по 4 октября. Ига может начать соревноваться 4 декабря 2024 года.

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