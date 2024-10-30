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    Касаткина стала первой запасной на Итоговом турнире WTA — 2024

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Дарья Касаткина
    Российская теннисистка Дарья Касаткина оказалась первой запасной на Итоговом турнире WTA — 2024. Соревнования состоятся со 2 по 9 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

    Дарья Касаткина
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    Дарья Касаткина

    До этого американка Эмма Наварро решила не ехать на турнир.

    В соревнованиях выступят Арина Соболенко (Беларусь), Жасмин Паолини (Италия), Елена Рыбакина (Казахстан), Чжэн Циньвэнь (Китай) — Фиолетовая группа.

    Ига Свентек (Польша), Кори Гауфф (США), Джессика Пегула (США), Барбора Крейчикова (Чехия) — Оранжевая группа.

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    В 2023 году Итоговый турнир выиграла Ига Свентек из Польши. Тогда в финале она разгромила представительницу США Джессику Пегулу со счетом 6:1, 6:0.

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