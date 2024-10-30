Касаткина стала первой запасной на Итоговом турнире WTA — 2024

Дарья Касаткина Фото: globallookpress.com
До этого американка Эмма Наварро решила не ехать на турнир.
В соревнованиях выступят Арина Соболенко (Беларусь), Жасмин Паолини (Италия), Елена Рыбакина (Казахстан), Чжэн Циньвэнь (Китай) — Фиолетовая группа.
Ига Свентек (Польша), Кори Гауфф (США), Джессика Пегула (США), Барбора Крейчикова (Чехия) — Оранжевая группа.
В 2023 году Итоговый турнир выиграла Ига Свентек из Польши. Тогда в финале она разгромила представительницу США Джессику Пегулу со счетом 6:1, 6:0.