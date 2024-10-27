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    • Хачанов пробился в финал турнира в Вене
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    Хачанов: Чувствую себя великолепно

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Карен Хачанов
    Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал свой выход в финал на турнире серии АТР-500 в Вене.

    Карен Хачанов
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    Карен Хачанов

    «Чувствую себя великолепно, мне не на что жаловаться. Это то, ради чего ты действительно работаешь. Как только начинаешь чувствовать себя так, как сейчас, ты хочешь продолжать в том же духе. Не хочу оказывать на себя дополнительное давление, просто нужно продолжать и наслаждаться тем, как играю. Концентрируюсь от игры к игре», — приводит слова Хачанова Ubitennis.

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    В решающем поединке его ждет британец Джек Дрейпер, обыгравший в полуфинале итальянца Лоренцо Музетти.

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