Свентек стала в один ряд с Граф, Хингис и Навратиловой

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» полькастала 7-м игроком в истории женского тенниса с 1975 года (момента первой публикации рейтинга WTA), которая была на вершине рейтинга более 50 недель с перерывами.

14 октября Свентек свою 125-ю (в общей сложности) неделю в роли первой ракетки мира. Первый раз она возглавила рейтинг 4 апреля 2022 года и находилась там по 10 сентября 2023 года на протяжении 75 недель.

Сейчас она находится в статусе первой ракетки мира 50 недель (с 6 ноября 2023 года по текущий момент).