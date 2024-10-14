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    Свентек стала в один ряд с Граф, Хингис и Навратиловой

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Ига Свентек Серена Уильямс Мартина Хингис
    Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» полька Ига Свентек стала 7-м игроком в истории женского тенниса с 1975 года (момента первой публикации рейтинга WTA), которая была на вершине рейтинга более 50 недель с перерывами.

    Ига Свентек
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    Ига Свентек

    14 октября Свентек свою 125-ю (в общей сложности) неделю в роли первой ракетки мира. Первый раз она возглавила рейтинг 4 апреля 2022 года и находилась там по 10 сентября 2023 года на протяжении 75 недель.

    Сейчас она находится в статусе первой ракетки мира 50 недель (с 6 ноября 2023 года по текущий момент).

    Теннисистки, которым несколько раз удавалось удерживать статус лидера рейтинга ATP на протяжении 50 недель и более:
    • Крис Эверт (2, 113 недель [1976-1978] и 76 недель [1980-1982]);
    • Мартина Навратилова (2, 156 недель [1982-1985] и 90 недель [1985-1987]);
    • Штеффи Граф (3, 186 недель [1987-1991], 87 недель [1993-1995] и 94 недели [1995-1997]);
    • Моника Селеш (2, 91 неделя [1991-1993] и 64 недели [1995-1996]);
    • Мартина Хингис (2, 80 недель [1997-1998] и 73 недели [2000-2001]);
    • Серена Уильямс (2, 57 недель [2002-2003] и 186 недель [2013-2016]);
    • Ига Швёнтек (2, 75 недель [2022-2023] и ...).
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