Свентек стала в один ряд с Граф, Хингис и Навратиловой

Ига Свентек Фото: globallookpress.com
14 октября Свентек свою 125-ю (в общей сложности) неделю в роли первой ракетки мира. Первый раз она возглавила рейтинг 4 апреля 2022 года и находилась там по 10 сентября 2023 года на протяжении 75 недель.
Сейчас она находится в статусе первой ракетки мира 50 недель (с 6 ноября 2023 года по текущий момент).
Теннисистки, которым несколько раз удавалось удерживать статус лидера рейтинга ATP на протяжении 50 недель и более:
- Крис Эверт (2, 113 недель [1976-1978] и 76 недель [1980-1982]);
- Мартина Навратилова (2, 156 недель [1982-1985] и 90 недель [1985-1987]);
- Штеффи Граф (3, 186 недель [1987-1991], 87 недель [1993-1995] и 94 недели [1995-1997]);
- Моника Селеш (2, 91 неделя [1991-1993] и 64 недели [1995-1996]);
- Мартина Хингис (2, 80 недель [1997-1998] и 73 недели [2000-2001]);
- Серена Уильямс (2, 57 недель [2002-2003] и 186 недель [2013-2016]);
- Ига Швёнтек (2, 75 недель [2022-2023] и ...).