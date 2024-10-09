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    Синнер победил Шелтона на «Мастерсе» в Шанхае

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Янник Синнер Бен Шелтон Даниил Медведев Стефанос Циципас
    Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер пробился в третий круг турнира категории АТР-1000 в китайском Шанхае.

    Янник Синнер
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    Янник Синнер

    В своем матче он в двух сетах обыграл американца Бена Шелтона (16) — 6:4, 7:6 (7:1).

    Игра длилась 1 час 30 минут. Синнер семь раз подал навылет, не допустив ни одной двойной ошибки, и реализовал свой единственный брейк-пойнт.

    Шелтон выполнил семь эйсов при одной двойной ошибке и не выиграл за матч ни одного брейк-пойнта из семи заработанных.

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    Теперь в четвертьфинале «Мастерса» Синнер может встретиться с россиянином Даниилом Медведевым, которому предстоит встреча с греком Стефаносом Циципасом.

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