Синнер победил Шелтона на «Мастерсе» в Шанхае

Янник Синнер Фото: globallookpress.com
В своем матче он в двух сетах обыграл американца Бена Шелтона (16) — 6:4, 7:6 (7:1).
Игра длилась 1 час 30 минут. Синнер семь раз подал навылет, не допустив ни одной двойной ошибки, и реализовал свой единственный брейк-пойнт.
Шелтон выполнил семь эйсов при одной двойной ошибке и не выиграл за матч ни одного брейк-пойнта из семи заработанных.
Теперь в четвертьфинале «Мастерса» Синнер может встретиться с россиянином Даниилом Медведевым, которому предстоит встреча с греком Стефаносом Циципасом.